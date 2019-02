Staatshilfe für ehemalige Nazis Wie die Bundesrepublik NS-Kriegsverbechern unterstützte

Felix Bohr und Willi Winkler im Gespräch mit Christian Rabhansl

Kanzler Konrad Adenauer beschäftigte den früheren Nazi Hans Globke, als Chef seines Kanzleramtes (dpa)

Cognac und Kippen schickte die junge Bundesrepublik an NS-Kriegverbrecher, die in ausländischer Haft saßen. Und in Deutschland wurde einflussreiche Nazis in einflussreiche Positionen verholfen. Ein "Braunes Netz" nennt das einer unserer Gesprächspartner.

Als die Bundesrepublik noch jung war, ließ die neue Regierung kleine Weihnachtspakete verschicken. Darin befanden sich Cognac und Zigaretten. Beschenkt wurden damit Kriegsverbrecher. Einer von ihnen war Herbert Kappler. Dessen Geschichte schreibt Felix Bohr in seinem Buch "Die Kriegsverbrecherlobby".

Während des Zweiten Weltkriegs leitete Kappler den Sicherheitsdienst und die NS-Polizei in Rom. In Italien organisierte auch Kapler den Holocaust. Er ließ das Römer Ghetto räumen und im März 1944 ließ er 335 italienische Zivilisten hinrichten per Genickschuss. Kappler schoss einer der ersten. Bohr sagt: "Das Massaker war besonders grausam, weil sich die Täter betranken und ungenau zielten."

Auch Willy Brandt half NS-Kriegsverbrechern

Dennoch überwies der Staat Kappler, der in italienischer Haft saß, ein monatliches Taschengeld und zahlte ihm statt einem Anwalt drei Verteidiger. "Der Fall ist bezeichnend", sagt Bohr. Denn wie Kappler sei vielen NS-Kriegsverbrechern geholfen worden – und diese Hilfe überdauerte viele geschichtliche Zäsuren. Darunter der Eichmann-Prozess und das Jahr 1968. So setzte sich auch SPD-Politiker Willy Brandt für Kappler ein.

"Brandt hatte das Ziel eine Politik der sogenannten inneren Versöhnung zu machen, ehemalige Mitläufer und Gegner des Dritten Reiches zu versöhnen", sagt Bohr. Und Brandt hatte noch ein Ziel, er wollte die SPD zur Volkspartei machen. Doch dafür musste er auch aus ehemaligen NSDAP-Mitgliedern SPD-Wähler machen und das habe er versucht über das Kriegsverbrecherthema zu erreichen.

Mitlaufen lohnte sich im Dritten Reich und danach

Während der Staat versuchte, NS-Verbrecher in der Auslandshaft zu helfen, beförderte er ehemalige Nazis. Einer von ihnen war der Jurist Hans Globke, der 1936 den ersten Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen verfasst hatte. Dieser hatte viel Einfluss darauf, wie die Gesetze ausgelegt wurden. Dennoch beförderte Kanzler Konrad Adenauer ihn zu seinem Kanzleramtschef. Auch über den Fall Globke hat Willi Winkler ein Buch geschrieben, "Das braune Netz".

"Globke ist der Beweis dafür, dass sich mitlaufen lohnt sowohl im Dritten Reich wie danach", sagt Winkler. "Man muss einfach dem System folgen, was das System vorgibt und dann läuft das schon." Adenauer, der zwar kein Nazi aber auch kein Demokrat gewesen sei, habe Globkes Anstellung stets damit begründet, dass er sich unvermeidlich auf das Personal von früher stützen müsste. Dabei konnte er vor allem auf Juristen zurückgreifen. "Es gibt keine andere Berufsgruppe, die ähnlich schuldig geworden wäre wie die Juristen. Es ist nie einziger Jurist aus dem Dritten Reich verurteilt worden für das, was er angestellt hat."

Dass frühere Nazis im Bundestag arbeiteten, in Gerichten urteilten oder an Unis dozierten, habe auch Deutschland zu einem wirtschaftlichen Erfolg geführt, schreibt Winkler. "In den 30er-Jahren war der Volksgemeinschaft eine Modernisierung Deutschlands versprochen worden und persönlicher Erfolg, ein eigenes Auto, Urlaubsfahrten, ein eigenes Haus." Doch dann kam der Krieg. Diese ganzen Versprechen seien dann in den Fünfzigerjahren erfüllt worden. Man habe in den Urlaub nach Italien fahren können oder ein Haus bauen. Unter einer Bedingung, sagt Winkler: "Wenn man arbeitet, wenn man nach vorne schaut, wenn man nicht zurück schaut."

Die Bücher

Der NS-Kriegsverbrecher Herbert Kappler bei seinem Prozess in Rom 1947 (Suhrkamp/dpa)

Felix Bohr: "Die Kriegsverbrecherlobby"

Suhrkamp Verlag, Berlin 2018

558 Seiten, 28 Euro

Kanzleramt-Staatssekretär Hans Globke (Rowohlt Verlag / picture-alliance)

Willi Winkler: "Das braune Netz"

Rowohl, Berlin 2019

414 Seiten, 22 Euro