Staaten nehmen Steuern und Abgaben ein. Wenn der Staat sich zusätzlich dazu verschuldet, gibt er Staatsanleihen heraus, also Schuldscheine, die dann von Investoren gekauft werden. Die Käufer sind überwiegend professionelle Investoren, also Banken, Versicherungen oder Pensionsfonds – aber auch Anleger.

Beispiele für sogenannte Staatspleiten in den vergangenen Jahrzehnten waren mehrfach Argentinien sowie der De-Facto-Bankrott von Griechenland in der Euro-Krise ab 2010. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages betont allerdings, dass ein Staat „sowohl aus wirtschaftlicher, als auch aus juristischer Sicht nicht insolvent werden kann“, weil er das Besteuerungsrecht hat und nicht wie eine Firma liquidiert werden kann. Argentinien – zum Beispiel – ist immer noch da.

„Es ist wichtig zu verstehen, dass Schulden ein wichtiges Gestaltungsmittel sind“, sagt der Wirtschaftshistoriker Florian Schui von der Universität St. Gallen. In der langen historischen Sicht hätte sich die Wirtschaft, wie wir sie jetzt kennen, ohne Schulden nicht entwickelt. Schulden seien „nicht per se ein Teufelszeug, sondern ein wichtiges ökonomisches Instrument“.

Die Geschichtswissenschaft hat in ihren Forschungen die tiefe Verwurzelung von Schulden in unserer Zivilisation beleuchtet. Schulden sind eng verbunden mit den historischen Ursprüngen des Geldes. Geld war zuerst ein Schuldentilgungsmittel und wurde erst später auch zum Tausch genutzt.

Bei Japan etwa „gab es nie Zweifel an der Zahlungsfähigkeit, weil immer klar war, dass die Bank of Japan natürlich hier als lender of last resort (deutsch: Kreditgeber der letzten Instanz, Anmerkung der Redaktion) auftreten würde“, sagt der Wirtschaftshistoriker Schui von der Uni St. Gallen.