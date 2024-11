Es gibt Situationen, da helfen Sprichwörter unser nicht immer gradlinig verlaufendes Dasein besser zu verstehen. Vor Jahrhunderten sind diese knapp, treffend und bildhaft formulierten Lebensweisheiten dem Volksgeist entsprungen, und noch heute bieten sie sich als Schablone bestimmter sozialer und gesellschaftlicher Erfahrungen an.

Im Deutschen gibt es über 250.000 Sprichwörter und Redewendungen. Sie gehören in die Schatzkiste unserer Sprache. Zweifellos steckt in Sprichwörtern Wahrheit, doch da auch Phrasenhaftes und Anachronistisches an ihnen haftet, kehrt sich zeitbedingt manche Wahrheit nach außen.