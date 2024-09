In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung erklärte der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland etwa, Populismus sei eine Reaktion auf eine “globalisierte Elite”. Diese verortet er in der UN, in Universitäten, in Stiftungen und Parteien. Diese ominöse Schattenelite kontrolliere Informationen und gebe politisch den Takt vor.