Spice Girl Melanie C tanzt

"Die Herzen sind ihr zugeflogen"

06:43 Minuten Ex-Spice Girl Melanie C in der Tanzshow "How did we get here?" von Jules Cunningham auf der Bühne des Sadler's Wells Theatre in London. © Camilla Greenwell

Wiebke Hüster im Gespräch mit Vladimir Balzer · 19. Januar 2023, 23:20 Uhr

Für Popstar Melanie C ist es der erste Auftritt in einem zeitgenössischen Tanzstück. Unsere Kritikerin hat sie an diesem intimen Abend überzeugt: Die ausgebildete Tänzerin und Triathletin bringe in aller Bescheidenheit ihre körperliche Erfahrung ein.