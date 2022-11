Die USA: eine tief gespaltene Gesellschaft, zerrissen von Verteilungskämpfen. Um die politische Vorherrschaft kämpft ein Politiker, der alle emanzipativen Strömungen niederringen will, mit dem Slogan "Make America Great Again!", sein stärkster Konkurrent erscheint demgegenüber wie "der alte, müde Schatten eines Mannes".

Dieses verblüffend zeitgenössische Szenario beschrieb die US-amerikanische Science-Fiction-Autorin Octavia E. Butler in ihrem Romanzyklus "Parabel" bereits in den 1990er-Jahren. Nur ein Beispiel von vielen dafür, wie geradezu "beängstigend aktuell" Butlers Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse sei, sagt die Philosophin Hannah Wallenfels.

Spekulativer Feminismus denke über die realen Verhältnisse hinaus und gelange so zu "Warnungen oder Vorschlägen, wie Gesellschaft ganz anders funktionieren könnte", sagt Wallenfells. Und darin liege ein befreiender Impuls, denn viele Unterdrückungsverhältnisse dauerten auch deswegen an, "weil unsere Vorstellungskraft kontrolliert wird durch die uns vorgegebenen Räume der Spekulation, also der möglichen Träume, der möglichen Entwicklungen."