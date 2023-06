Der Dokumentarfilm „All Inclusive“ zeigt vier Sportlerinnen und Sportler, die bei den Special Olympics World Games in Berlin teilnehmen. In dem Film gehe es darum, das Thema Inklusion aus verschiedenen Blickwinkeln zu beobachten, sagt Produzent Stefan Kloos. Dabei zeigt der Film nicht nur die sportlichen Seiten, sondern auch den Alltag der Porträtierten.

Aus Finnland zeigt der Film ein inklusives Seglerteam, also einen Jungen mit Beeinträchtigung – und einen ohne. Hier gebe es einen schönen Moment in dem Film, als die Mutter sagt: „In Finnland schreiben wir uns immer so schön aufs Papier, dass wir Inklusion leben. Auf dem Papier funktioniert es ganz gut, aber in der Praxis funktioniert es nur selten.“