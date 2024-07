Ostdeutsche SPD

Niedergang einer Volkspartei

35:50 Minuten

Drescher, Frank · 22. Juli 2024, 19:30 Uhr

Im Thüringer Landtag nur Platz 4, in Sachsen sogar nur noch der fünfte Rang: Solche Wahlergebnisse waren für die SPD jahrzehntelang undenkbar. Doch jetzt rückt in Ostdeutschland bei den Landtagswahlen die Fünf-Prozent-Hürde in Sichtweite.