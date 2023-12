Tief atmen Margareta Hartung und Helga Frankert ein und aus und strecken ihre Nasen in den Wind, die aus ihren mit Schals geschützten Gesichtern herausschauen. „Ich gehe sehr gerne spazieren, weil es guttut - für Körper und Seele. Es hat eine unheimlich gute Wirkung!“, sagt Margareta Hartung und Helga Frankert fügt an: „Ich gehe seit jungen Jahren Golf spielen und bin gewohnt, an der Luft zu sein. Das ist ein Glücksgefühl und Freiheit! Man ist fast in einer anderen Welt. Wenn es geht bei Wind und Winder - dass ich immer in Bewegung bleibe.“