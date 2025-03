Miriam Feuersinger beim Festival SPAM - Spandau macht Alte Musik

Einblick ins Bachsche Familienleben

119:45 Minuten Miriam Feuersinger, eine der führenden Bach-Sängerinnen unserer Tage, sang beim Festival Spandau macht Alte Musik ausgewählte Lieder und Arien aus dem „Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach“, zusammen mit dem Capricornus Consort Basel. © Stephan Roehl

Über das Leben und Arbeiten Johann Sebastian Bachs als Thomaskantor in Leipzig wissen wir eine ganze Menge. Über das alltägliche Leben der Familie Bach ist allerdings wenig Konkretes dokumentiert. Und so ermöglicht das „Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach“ einen der wenigen persönlichen Einblicke in das Leben der Bachfamilie in Leipzig.