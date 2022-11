"Asoziale" im Nationalsozialismus

Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Kommunisten – sie alle wurden von den Nazis verfolgt, in Konzentrationslager gebracht, ermordet. Auch Obdachlose und Bettelnde betraf der nationalsozialistische Wahn. Als Opfergruppe wurden diese als "Asoziale" verunglimpften Menschen bisher allerdings kaum wahrgenommen. Erst 2020 wurden sie als verfolgt anerkannt, was auch dem Engagement des emeritierten Sozialwissenschaftlers Frank Nonnenmacher zu verdanken ist. Nun will er einen Verband gründen.