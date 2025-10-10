Soziale Ungleichheit

Betrifft Armut uns alle?

53:50 Minuten
Zwei Paar Kinderschuhe aus einer Spendenkiste für Bedürftige stehen auf dem Asphalt
Kinderschuhe aus einer Spendenkiste für Bedürftige: Über zunehmende soziale Ungleichheit in Deutschland diskutieren der Soziologe Philipp Kadelke, der Makroökonom Oliver Holtemöller und die Autorin Undine Zimmer © picture alliance / SZ Photo / Catherina Hess
Die soziale Kluft in Deutschland wächst, die Lebensqualität vieler Menschen sinkt. Steigende Armut mindert Kaufkraft, Bildungschancen und Teilhabe. Wen betrifft sie, und liegt die Verantwortung bei Einzelnen oder bei Politik und Gesellschaft?
