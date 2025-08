Rollenvorbilder für das Selbstwertgefühl

Vorbilder in der Familie oder im Freundeskreis spielen eine wichtige Rolle im Bildungsweg, sagt auch Soziologin Annett Kupfer – beispielsweise eine Großmutter, die Bücher kauft. Solche emotionale Unterstützung stärkt das Selbstwertgefühl für den angestrebten Weg. Die Forschungen der Soziologin zeigen, dass es bei Klassenübergängen oft eine Person im Umfeld gab, die entweder unterstützend tätig oder ein Rollenvorbild war.



Auch solidarische Initiativen - die vernetzen und so Vorbilder für Aufstieg und Fortbildung erlebbar werden lassen - sind eine Möglichkeit, um Chancenungleichheit in der Bildung zu überwinden. Wichtig gerade für die, denen solche Vorbilder in der Familie und im Freundeskreis fehlen. Denn diejenigen, die als erste in einer Familie einen höheren Bildungsweg gehen, schwanken oft zwischen Stolz und Scham. Hinzu kommt häufig das Gefühl, die eigene Klassenherkunft zu verraten und sich von der Familie, die den eigenen Weg nicht versteht, zu entfremden. Für Kupfer ein Zeichen, dass es offenbar schwer ist, in zwei unterschiedlichen sozialen Schichten heimisch zu sein. Dabei wäre gerade das für einen erfolgreichen Übergang wichtig.