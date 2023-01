Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2893

1. Frage

1975 hatte ein Sänger namens „Harpo“ mit dem Lied „Moviestar“ einen internationalen Hit. Im Juli 1976 belegte er mit dem Lied „Horoscope“ immerhin noch Platz drei der deutschen Hitparade. Und Harpo stammte aus welchem Land?



Der vierte Buchstabe aus seinem Namen macht den Auftakt zum gesuchten Rätselwort.

2. Frage

1968 veröffentlichte eine französische Sängerin ein Lied mit dem Titel „L’horoscope“. Sie trat meistens in Schwarz auf, bei ihr gaben sich erst die Existenzialisten und später dann Chanson-Newcomer wie Serge Gainsbourg die Klinke in die Hand.



Aus dem Vornamen dieser Sängerin und Schauspielerin, die in den 1950er-Jahren eine Affäre mit dem Jazztrompeter Miles Davis hatte, soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vierte Buchstabe.

3. Frage

Die spanische Sängerin Luisa Linares nahm 1961 das Lied „Horoscopo“ auf. Zur Musik gesucht wird eines der Hauptelemente westlicher Horoskope. Der Duden definiert es als „im Augenblick der Geburt über den Osthorizont tretendes Tierkreiszeichen“. Wobei es auch als „Vorfahr, bzw. Verwandter in aufsteigender Linie“ bezeichnet wird.



Neun Buchstaben hat das gesuchte Wort; rätselrelevant ist der sechste.

4. Frage

1840 komponierte Robert Schumann für die „Drei Gesänge“, Opus 31 das Lied „Die Kartenlegerin“. Wir suchen den Textdichter. Er wurde 1781 in Frankreich geboren; gestorben ist er am 21. August 1838 in Berlin. Sein bekanntestes Werk ist die märchenhafte Novelle „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ von 1814.



Aus dem bekannten Vornamen dieses auch als Naturforscher renommierten Dichters notieren Sie bitte den zweiten Buchstaben.

5. Frage

„Wenn ich mein Horoskop betracht‘ heut Nacht“ ist ein Zwischenspiel aus der Operette „Paganini“. Hier befragt der Teufelsgeiger die Sterne in Bezug auf sein Liebesleben. Der Komponisten war ein Österreicher ungarischer Herkunft. Aus seiner Feder stammen auch die Operetten „Die lustige Witwe“ und „Der Zarewitsch“.



Der zweite Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

1999 veröffentlichte ein US-amerikanischer Musik-Parodist und Akkordeonist das Album „Running With Scissors“. Darauf befindet sich das Lied „Your Horoscope For Today”, in dem er sich über Tageshoroskope lustig macht. Vor seinem Spott ist nichts und niemand sicher – aus Michael Jacksons „Bad“ wurde bei ihm „Even Worse“, aus „Gangster’s Paradise“ machte er das „Amish Paradise“. Sein Künstlername besteht aus drei Wörtern.



Der vierte Buchstabe aus dem ersten quasi Vornamen dieses sonderbaren, eigenartigen und verschrobenen Musikparodisten beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.