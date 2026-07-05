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Sonntagsrätsel Nr. 3076
Wer hat die bravsten Schäfchen?
35:36 Minuten
Dolly im gläsernen Schrein – ein Geschöpf zwischen Natur und Menschenhand, stumm bewahrt wie ein Zeichen jenes Augenblicks, da das Leben selbst zum Geheimnis der Schöpfung befragt wurde. © IMAGO / imagebroker
Bei der Kellen, Ralf
|
05. Juli 2026, 09:30 Uhr
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Am 5. Juli 1996 wurde mit dem Schaf Dolly das erste geklonte Säugetier geboren. Heute steht Dolly ausgestopft im Royal Museum of Scotland. Aus diesem Anlass stehen diesmal die Schafe im Mittelpunkt des Rätsels.
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