    Sonntagsrätsel Nr. 3076

    Wer hat die bravsten Schäfchen?

    35:36 Minuten
    Dolly, das erste geklonte Schaf, steht in einer Vitrine.
    Dolly im gläsernen Schrein – ein Geschöpf zwischen Natur und Menschenhand, stumm bewahrt wie ein Zeichen jenes Augenblicks, da das Leben selbst zum Geheimnis der Schöpfung befragt wurde. © IMAGO / imagebroker
    Bei der Kellen, Ralf |
    Am 5. Juli 1996 wurde mit dem Schaf Dolly das erste geklonte Säugetier geboren. Heute steht Dolly ausgestopft im Royal Museum of Scotland. Aus diesem Anlass stehen diesmal die Schafe im Mittelpunkt des Rätsels.
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