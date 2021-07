Sonntagsrätsel: 2818. Ausgabe Haben Sie sie für sich gefunden?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Wissenslücken? Diesmal geht es im Sonntagsrätsel um Löcher. (imago / fStop Images / Martin Diebel)

Am 25. Juli 1978 sprengte der niedersächsische Verfassungsschutz ein Loch in die Außenmauer der JVA Celle, um eine Befreiungsaktion für den mutmaßlichen Terroristen Sigurd Debus vorzutäuschen. Deshalb geht es in diesmal um Löcher in der Musik.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir einen alten Bekannten. Und der hat ein Loch in der Tasche. 1954 sang dieser US-amerikanische Schauspieler und Entertainer italienischer Abstammung in dem Film "Living It Up" (deutscher Titel "Der sympathische Hochstapler" oder auch "Patient mit Dachschaden") das Lied "Money Burns A Hole In My Pocket". In dem Film spielte er die zweite Hauptrolle neben dem Komiker Jerry Lewis, der zehn Jahre lang sein Bühnen- und Filmpartner war. Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Künstlervornamen sowie im Künstlernachnamen des gesuchten Mannes an letzter Position.

2. Frage

Das zweite Lied tauchte erstmals in der um 1700 erschienenen Liedsammlung "Das Bergliederbüchlein" auf. In der Sendung zu hören war es in einer Französischen Version aus dem Jahr 1965: Guy Béart und Dominique Grange singen "Le Trou Dans Le Seau". Gesucht wird das Gefäß aus dem deutschen Titel des Liedes, zielführend ist der zweite Buchstabe aus seinem Namen. Aber Achtung, es gibt da regionale Unterschied, sie müssen also eventuell ein wenig kombinieren.

3. Frage

Nachdem die Naziherrschaft mit ihrem Swingverbot ein Loch in die deutsche Jazzgeschichte gestanzt hatte, gab es nach dem Krieg viel Nachholbedarf. Ab 1962 prägte ein junger Produzent die hiesige Jazzszene entscheidend mit. So nahm er 1962 die erste LP von Klaus Doldinger auf; 1968 produzierte er dann gemeinsam mit Doldinger das Debut des Gitarristen Volker Kriegel. In der Sendung ist das Stück "Na Na Imboro" aus diesem Album zu hören. Der Familienname des Produzenten, der 1992 seine eigene Plattenfirma ACT gründete, lautet Loch. Der erste Buchstabe aus seinem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

In der Operette "La Vie Parisienne" schlüpft der Lebemann und notorische Spaßvogel Bobinet Chicard in eine Admiralsuniform. Diese ist allerdings schon sehr abgetragen und die Gäste einer von ihm inszenierten Party, auf der der Champagner in Strömen fließt, entdecken darin zu ihrer großen Erheiterung ein Loch. Und wie heißt der Komponist dieser Operette? Der Mann, der ebenfalls sehr am Pariser Leben interessiert war, wird heute oft als Gründerfigur der Operette angesehen. Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Künstlervornamen an dritter und in seinem Familiennamen an achter Stelle.

5. Frage

1998 erschien auf dem zweiten Album der Hamburger Gruppe Fink das Lied "Loch in der Welt". Nachdem Ihr Sänger Nils Koppruch 2012 im Alter von 46 Jahren verstarb, veröffentlichten Fans und Freunde ein Gedenk-Album. Auf diesem interpretierte ein ebenfalls aus Hamburg stammender Sänger das Lied, bei dem er ausnahmsweise nicht von seiner Band mit dem seltsamen Namen "und der Hund Marie" begleitet wird. Die größte Reichweite hat der gesuchte Künstler vermutlich mit seinem Podcast "Fest & Flauschig", den er gemeinsam mit Jan Böhmermann moderiert. Zielführend ist hier der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

6. Frage

Der zur letzten Musik gesuchte Gitarrist und Sänger hat hoffentlich Unrecht mit seiner Prognose – dass uns nämlich ein Loch in der Zukunft erwartet. 1969 erschien das Lied "Hole In The Future" auf seinem Album "Stonehenge". Im selben Jahr brachte ihm der Auftritt auf dem legendären Woodstock-Festival den Durchbruch. Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Künstlervornamen an letzter Stelle und in seinem Familiennamen an vierter Position.

