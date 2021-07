Sonntagsrätsel: 2817. Ausgabe Ist das Verwandtschaft?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Auch hier berbirgt sich hinter dem Fragezeichen ein Hans. (picture-alliance / dpa / ADN Zentralbild)

Zum 100. Geburtstag von Hans Leipelt, einem Mitglied der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose, geht es diesmal um den Namen Hans in der Musik. Den nicht zuletzt auch der erste Moderator des Sonntagsrätsels trug.

1. Frage

Hans Nummer eins wurde er am 17. April 1929 in Bremen geboren. Nach dem Krieg spielte er zunächst im Tanzorchester von Radio Bremen. 1953 wurde er auf dem ersten deutschen Jazzfestival in Frankfurt am Main zum besten Jazz-Bassisten Deutschlands gewählt. In der Sendung zu hören ist er neben Paul Kuhn und Max Greger als Teil der German Allstars mit dem Stück "Gondel Riff". Den Eröffnungsbuchstaben des Rätsels liefert uns der Künstlervorname dieses späteren Orchesterleiters. Mit ihm brachte er knapp 50 Alben in die deutschen die Top 10. Aus seinem naheliegenden Alias notieren Sie bitte nicht etwa den letzten, sondern den ersten Buchstaben.

2. Frage

Hans Nummer zwei war Schumacher, Dichter und – Meistersinger. Womit für die Klassikfans alles klar sein dürfte, denn Albert Lortzing widmete ihm gleich eine ganze Oper und Richard Wagner machte ihn zu einer der Hauptfiguren seiner "Meistersinger von Nürnberg". In der Sendung zu hören ist Hans Hotter mit der "Fliederarie". Und wie heißt der Hans, dem er hier seine Stimme lieh? Geboren wurde er am 5. November 1494 in Nürnberg; gestorben ist er ebendort am 19. Januar 1576. Der zweite Buchstabe aus seinem Familiennamen liefert Ihnen den zweiten Buchstaben zum Lösungswort.

3. Frage

Vom Meistersinger kommen wir zum Meisterschlagzeuger. Ebenfalls internationalen Ruhm genoss der Hans Heinrich Liebezeit, genannt Jaki. Und mit welcher deutschen Band wurde der Schlagzeuger in den 1970er-Jahren bekannt? Drei Buchstaben hat der Name dieser Kölner Gruppe, lösungsrelevant ist der letzte. In der Sendung zu hören ist Liebezeits unvergleichliches Schlagzeugspiel in dem Stück "Vitamin C" von 1972.

4. Frage

"Hanne" gehört zu den vielen weiblichen Formen des Namens Hans. 1963 sang die Schauspielerin Hanne Wieder eine deutsche Version des Jazzklassikers "Everything Happens to Me": "Alles passiert immer mir". Das größte Publikum erreichte sie 1973, als sie in der deutschen Synchronfassung eines US-amerikanischen Horrorfilms die Stimme eines Dämons sprach, von dem ein 12-jähriges Mädchen namens Regan besessen ist. Der Titel dieses Films besteht aus zwei Wörtern. Den lösungsorientierten Buchstaben finden Sie im zweiten Wort an dritter Position.

5. Frage

Ursprünglich ist der Name Hans die Kurzform des hebräischen Vornamens Johannes, dessen weibliche Form Johanna ist. Für ihr Album "Have One On Me" nahm 2010 eine 1982 in Kalifornien geborene Singer-Songwriterin und Harfenistin mit Vornamen Joanna das Lied "On A Good Day" auf. Und wie heißt diese Künstlerin mit Familiennamen? Ihr Großcousin zweiten Grades ist (noch) amtierender Gouverneur von Kalifornien. Aus dem gemeinsamen Familiennamen der beiden suchen wir den vierten Buchstaben.

6. Frage

Der zur letzten Musik gesuchte Hans ist insofern besonders, als er sich mit einem doppelten "N" schreibt. In der Sendung zu hören ist ein Werk aus seiner Frühzeit: das "Seemannslos" von 1957 – in dem auch Hans Albers auftaucht. Aus dem Familiennamen des Sängers und Kabarettisten, den man auch als "das schwarze Schaf vom Niederrhein" kennt, sollen zwei Buchstaben aufgeschrieben werden – und zwar die letzten beiden. Wobei der letzte Buchstabe auch an erster Stelle seines Familiennamens zu finden ist.

