Sonntagsrätsel: 2810. Ausgabe Die heilige Johanna des Radios

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Auch in der Musikgeschichte hat Jeanne d'Arc Spuren hinterlassen. Darum geht es in dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels. (imago / Shotshop)

Am 30. Mai 1431 musste Jeanne d'Arc ihr Leben auf dem Scheiterhaufen lassen. Da sie nicht nur die Schutzpatronin Frankreichs, sondern auch des Hörfunks ist, liegt es nahe, sich musikalisch mit ihr auseinanderzusetzen.

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben

1. Frage

Eine 19-Jährige, die Stimmen hörte, mit kampferfahrenen Haudegen in den Krieg zog und als Märtyrerin starb, so jemand beflügelt fast zwangsläufig die Fantasie der Künstler. Zu ihnen gehört auch der zur ersten Musik gesuchte Komponist. 1845 wurde seine Oper "Giovanna d'Arco" an der Mailänder Scala uraufgeführt. In der Sendung zu hören ist das Stück "Un suon funero" aus dem Finale der Oper. Den Auftaktbuchstaben zum Lösungswort liefert Ihnen der erste Buchstabe aus dem Familiennamen des Komponisten.

2. Frage

Die Oper, aus der die erste Musik stammt, basiert auf dem 1801 in Leipzig uraufgeführten Drama "Die Jungfrau von Orleans". Welcher deutsche Schriftsteller verfasste es? Geboren wurde er 1759 in Marbach am Neckar. Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an dritter und siebter Stelle sowie an vierter Position in seinem Familiennamen. Das Lied zur Frage stammt von k.d. lang, Laura Veirs und Neko Case und trägt den Titel "Behind The Armory".

3. Frage

Zur dritten Musik wird eine Schauspielerin gesucht. 1923 schrieb George Bernard Shaw das Theaterstück "Saint Joan", für das man ihm zwei Jahre später den Literaturnobelpreis verlieh. Auf Shaws Werk basiert der 1957 erschienene gleichnamige Film von Otto Preminger. In der Sendung zu hören ist das von Mischa Spolianski komponierte Hauptthema. Angeblich castete Preminger für die Hauptrolle um die 18.000 Schauspielerinnen, bevor er sich für ein Nachwuchstalent entschied. Wie heißt diese Schauspielerin? Sie wird oft für eine Französin gehalten, was nicht zuletzt an ihrer Rolle in Jean-Luc Godards Klassiker "Atemlos" liegen dürfte. Lösungsorientiert ist hier der erste Buchstabe aus ihrem Familiennamen.

4. Frage

Musik Nummer vier ist ein Ausschnitt aus dem Oratorium "Jeanne d'Arc au bûcher" von Arthur Honegger. Zur Musik gesucht wird der Ort, an dem Jeanne d'Arc am 23. Mai 1430 gefangengenommen wurde. Die nordfranzösische Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern hat ungewöhnlich viel Geschichte gesehen: 1918 und 1940 wurden dort in einem Eisenbahnwaggon Waffenstillstandsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen. Aus dem Namen dieser Stadt notieren Sie bitte den fünften Buchstaben.

5. Frage

Jeanne d'Arc ist vielfach verklärt und glorifiziert worden. Aber was für ein Mensch steckte eigentlich hinter dem Mythos? 2002 fragte sich das ein britischer Singer-Songwriter in einem Lied mit dem provokanten Titel "Did Anybody Sleep With Joan of Arc?" Geboren wurde der gesuchte Mann am 25. März 1947 als Reginald Kenneth Dwight. Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Künstlervornamen an vierter und in seinem Künstlernachnamen an zweiter Stelle.

6. Frage

Nach all diesen bedeutungsschweren Musikstücken liefert die australische Band The Triffids den Beweis, dass die heilige Johanna auch als Inspiration für simple Liebeslieder taugt. Zur Musik gesucht wird der Fluss, in den man Johannas Asche streute, wohl um das Entstehen von Reliquien wie auch Wallfahrtsorten zu verhindern. Der vierte Buchstabe aus seinem Namen beschließt das gesuchte Rätselwort.