Sonntagsrätsel: 2808. Ausgabe Lang, lang ist’s her…

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Sonntagsrätsel (imago / Shotshop)

Am 16. Mai 1792 wurde in Venedig das Gran Teatro La Fenice eröffnet. Sein Name verweist auf den Phönix, jenen Vogel aus der griechischen Mythologie, der verbrennt und aus seiner Asche wiederaufersteht. Er steht diesmal im Zentrum des Rätsels.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir den Titel einer Oper. Sie wurde 1853 im Teatro La Fenice unter der Ägide ihres Komponisten Giuseppe Verdi uraufgeführt und fiel durch, bevor sie dann als Phönix aus der Asche stieg und zu einem seiner bekanntesten Werke wurde. Die Vorlage lieferte der Roman "Die Kameliendame" von Alexandre Dumas der Jüngere. Aufgeschrieben werden soll derjenige Buchstabe, der im Titel der Oper am häufigsten vorkommt.

2. Frage

In den USA ist gleich eine ganze Stadt nach dem mythischen Vogel benannt. 1965 schrieb Jimmy Webb anlässlich der Trennung von seiner Freundin das Lied "By the Time I Get to Phoenix". Glen Campbell brachte das Lied auf Nummer zwei der US-Hitparade, Frank Sinatra zählte es zu den besten Liebesliedern, die je geschrieben wurden. In der Sendung zu hören ist das Stück in der Interpretation des Soulsängers Solomon Burke. Die Frage zielt auf den Bundesstaat, dessen Hauptstadt Phoenix ist. In ihm liegt auch die Stadt Tucson. Zielführend ist der sechste Buchstabe aus dem Namen des Staates.

3. Frage

Der Phönix wird häufig auch als "Feuervogel" bezeichnet. Im slawischen Volksmärchen vom Feuervogel geht es ebenfalls um ein gefiedertes Fabelwesen mit überirdischen Kräften. Aus diesem Märchen entwickelte ein aus Russland stammender Komponist eine Ballettmusik gleichen Namens. Uraufgeführt wurde sie am 25. Juni 1910 in Paris. Für das Rätselwort relevant ist der zweite Buchstabe aus dem Familiennamen des Komponisten (dessen Oper "The Rake’s Progress" ihre Uraufführung 1951 im Teatro La Fenice in Venedig erlebte).

4. Frage

Die Band Aleka’s Attic werden vermutlich die wenigsten kennen. Bei dem Schauspieler, der sie 1987 gründete, ist die Wahrscheinlich schon größer. Angeblich gab der Vater der Familie den neuen Nachnamen "Phoenix", nachdem sie den Fängen einer Sekte entkommen war – quasi als Zeichen ihrer Wiedergeburt. Der gesuchte Schauspieler hatte große Rollen in Filmen wie "Stand by Me" und vor allem "My Private Idaho". Er starb am 31. Oktober 1993 mit nur 23 Jahren an den Folgen eines Drogencocktails. In der Sendung singt er das Lied "Note to a Friend" im Duett mit seiner Schwester Rain. Der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Auch zur fünften Musik suchen wir einen singenden Schauspieler. 1965 erschien der amerikanische Film "Der Flug des Phönix" (Originaltitel: "The Flight of the Phoenix"). Die Rolle des deutschen (Modell)Flugzeugkonstrukteurs Heinrich Dorfmann besetzte man passenderweise mit einem deutschen Schauspieler. Und der hat genau ein einziges Mal gesungen – und zwar das Lied "I’m a Lonely Man" in dem Film "Blind Date". Gesucht wird der erste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses 12. April 1928 in Berlin geborenen Schauspielers.

6. Frage

Auch die letzte Musik stammt aus einem Film: "Der Flug des Ordens des Phönix" heißt ein Stück aus dem Soundtrack zu "Harry Potter und der Orden des Phönix". In den Romanen hat in der Regel jede des Zaubers mächtige Person einen "Patronus", eine Art Schutztier. Und wessen Patronus ist der Phoenix? Diese väterliche Figur besitzt zudem einen Phönix, der auf den Namen "Fawkes" hört. Aus dem Familiennamen dieser Gestalt notieren Sie bitte den sechsten oder den letzten Buchstaben.

