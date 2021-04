Sonntagsrätsel: 2805. Ausgabe Eine immergrüne Angelegenheit

Am 25. April 1952 pflanzte Bundespräsident Theodor Heuss im Bonner Hofgarten einen Baum. Seitdem wird an diesem Tag hierzulande der Tag des Baumes begangen. Aus diesem Anlass geht es in dieser Rätselausgabe um Bäume in der Musik.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zur ersten Musik fahnden wir nach einer Schauspielerin. Geboren wurde sie am 13. August 1971 in Düsseldorf. Sie begann ihre Karriere als Moderatorin beim TV-Sender VIVA, den Durchbruch als Schauspielerin hatte sie 1996 mit dem Film "Männerpension". 2009 spielte sie dann die Hauptrolle in einem Film über Hildegard Knef. Im Rätsel zu hören ist sie mit einer eigenwilligen Version des Volksliedes "Auf einem Baum ein Kuckuck", gespielt von Max Schröder alias "Der Hund Marie", mit dem sie zwei Kinder hat. Den gesuchten Buchstaben finden Sie in ihrem Vornamen an vierter und in ihrem Familiennamen an dritter Stelle.

2. Frage

Zypressen gibt es als Bäume und als Sträucher. Gesucht wird der Komponist eines nach ihnen benannten Werkes. Und das gibt es, wie die Zypressen, in zwei Formen – einmal als Liederzyklus und einmal als zwölf Streichquartette, von denen die Nummer zehn in der Sendung zu hören ist. Ihr Komponist war Tscheche, so richtig bekannt machte ihn ein Besuch in der neuen Welt. Geboren wurde er am 8. September 1841 in einem böhmischen Dorf an der Moldau, gestorben ist er am 1. Mai 1904 in Prag. Zielführend ist der sechste Buchstabe aus seinem Vornamen. Eventuelle Akzentzeichen auf dem Buchstaben ignorieren Sie bitte.

3. Frage

1970 veröffentlichte die Band Derek And The Dominos ihr einziges Studioalbum. Das vorletzte Lied auf dem Album ist der Rockklassiker "Layla". Das letzte Lied stammt aus der Feder des Keyboarders Bobby Whitlock und trägt den Titel "Thorn Tree In The Garden". Gegründet wurde die Band von einem britischen Gitarristen, der schon in den 1960er Jahren im Ruf eines Gitarrengottes stand. Vor Derek And The Dominos spielte er unter anderem in den Gruppen Cream und Blind Faith. Aus seinem Vornamen notieren Sie bitte den ersten Buchstaben.

4. Frage

Ebenfalls 1970 gegründet wurde in Dakar das Orchestra Baobab. Baobab war nicht nur der Name des Clubs, dessen Hausband sie waren, sondern auch der Name eines afrikanischen Baumes. Der Senegal führt ihn sogar in seinem Wappen. Und unter welchem deutschen Namen ist der afrikanische Baobab hierzulande bekannt? Der zweite oder der dritte Buchstabe aus diesem tierisch-nahrhaften Wort bringt sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Zur fünften Musik suchen wir die Sängerin. 1966 nahm die Französin eine deutsche Version des Liedes "Sur l’arbre mort" unter dem Titel "Der Tote Baum" auf. Diese nach Edith Piaf vielleicht bedeutendste französische Chansonnière verstarb am 23. September des vergangenen Jahres. Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im Vornamen der Sängerin an fünfter und achter Stelle, in ihrem Familiennamen ist es der dritte.

6. Frage

Auch zur letzten Musik suchen wir die Sängerin. Auch sie war Französin, auch sie hat auf Deutsch gesungen, nachdem sie 1964 die Stadt Göttingen besucht hatte. In dem Lied "Au bois de Saint-Amand" aus demselben Jahr beschreibt sie ein Menschenleben aus Sicht eines Baumes. Mit bürgerlichem Namen hieß die Sängerin Monique Andrée Serf. Der dritte oder der sechste Buchstabe aus ihrem Künstlernamen beschließt das diesmal gesuchte Rätselwort.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.