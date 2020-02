Sili con Vocale Das Repertoire so bunt wie die Menschen

Weil in der Halbleiterindustrie vorwiegend Männer arbeiteten, fehlten dem Chor anfangs die Frauen. Doch Ehefrauen und Bekannte verstärkten das Ensemble. Heute ist das Verhältnis ausgeglichen. (Sigurd Schütz)

Am Freitag findet das traditionelle Frühlingssingen der Erfurter Chöre im Rathausfestsaal statt. Auch Sili con Vocale wird beim diesjährigen Auftakt der Veranstaltungsreihe dabei sein. Für die Chöre ist es alljährlich ein ganz besonderes Konzert.

Die Idee, einen Chor zu gründen, entstand am Kaffeeautomaten in der Firma. Anfangs arbeiteten die sieben Gründungsmitglieder von Sili con Vocale in der Halbleiterindustrie, in der Silizium (engl. Silicon) eine Schlüsselrolle spielt. Daher der Name Sili con Vocale.

Der Chor singt Musik aus aller Welt und aller Epochen, geistliche Literatur und auch weltliche Werke von Klassik bis Pop. "Unser Repertoire ist bunt, das Leben ist bunt und wir Menschen sind bunt und kommen auch aus aller Welt", sagt eine Erfurter Sängerin. Das mache nicht nur das Leben interessant, sondern auch das Repertoire von Sili con Vocale.

Das nächste Konzert:

27.03.2020 um 19.30 Uhr - Frühlingskonzert der Chöre im Erfurter Rathausfestsaal