Kommentar: Sigma Males und (r)echte Männlichkeiten

Glaubt man Papst Franziskus, lauert die größte Gefahr für die Menschheit nicht in Kriegen oder in der Klimakatastrophe, sondern in der sogenannten Gender-Ideologie. Das behauptete das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche bei einer Audienz Anfang März. Jene Ideologie hebe geschlechtliche Unterschiede auf. Und damit die ganze Menschheit.