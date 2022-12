Neu im Kino: "She Said"

Alle haben es gewusst

06:04 Minuten Viel zu besprechen: Jodi Kantor und Megan Twohey erörtern die Ergebnisse ihrer Recherche mit der Redaktion der New York Times. © Universal Pictures

Von Anke Leweke · 08.12.2022

In "She Said" wird das Genre des Reporterfilms mit einem feministischen Blick verbunden. Seine Spannung zieht der Film aus den Fakten und Vorfällen, die über den Filmproduzenten Harvey Weinstein und seine sexuellen Übergriffe ans Licht kommen.