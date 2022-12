Rückblick aufs Serienjahr 2022

Bringen wir es direkt hinter uns. Erwähnen wir einfach direkt die großen Prestigeobjekte, die eh alle geguckt haben – oder zumindest behaupten geguckt zu haben. "Herr der Ringe", die teuerste Serie aller Zeiten, der Game-of-Thrones-Ableger "House of the Dragons", die zahlreichen Star-Wars-Serien um „Das Buch von Boba Fett“ oder „Andor“, die seriellen Ergänzungen zum Marvel Cinematic Universe wie „She-Hulk“ oder „Moonknight“.

2040 ist das neue Normal, Autos werden von Pferden gezogen, iPhones gehören ins Museum, die Überlebende Kirsten tingelt mit einer Shakespeare-Truppe über den Kontinent und versucht den wenigen Überlebenden zu vermitteln, warum Kunst – in dem Fall Theater – auch in der Postapokalypse verbindet.

Ganz anders futuristisch kommt „Severance“ von Ben Stiller daher. Eine Workplace-Serie, wie sie es 2022 viele gab, etwa „Loot“ oder „Hacks“. „Severance“ ist eine hypersterile, minimalistische Science-Fiction-Serie, in der die Work-Life-Balance auseinanderdriftet, in der die Arbeitnehmer der Lumon Industries durch einen operativen Eingriff während der Arbeitszeit ihr Privat-Ich aufgeben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

Noch nie wurde in einer Serie, sei es Kochshow oder fiktive Serie, die Essenszubereitung so dargestellt wie hier. Das hektische Arbeiten auf beengtem Raum, das Schnippeln, Schneiden, die Befehle, der raue Ton untereinander. Der Stress ist vorprogrammiert, das Hungerhaben nach dem Bingen übrigens auch.

Stress ganz anderer Natur gab es in der dreifach emmygekrönten Serie „Abbot Elementary“, bei uns auf Disney Plus. Eine Mockumentary-Sitcom über eine öffentliche Schule in Philadelphia. Überforderte Lehrer, überforderte Schüler, ein überfordertes System.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

Und die Deutschen? Produzieren wie am Fließband. "Babylon Berlin" Staffel vier, "1899", das Prestigenachfolgeprojekt der "Dark"-Macher, die DDR-Agentenposse "Kleo" mit Jella Haase, das Remake einer erst israelischen, dann amerikanischen, jetzt deutsch-österreichischen Serie „Euer Ehren“, die zweite Staffel von „Der Pass“, gleich zwei Sissi-Serien mit „Die Kaiserin“ und der zweiten Staffel von Sissi oder die vermeintliche Entlarvung des Börsengrößenwahns in „King of Stonks“ im Stile von „The Big Short“ oder „Wolf of Wall Street“.