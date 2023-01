Serie „Trial by Fire“

„Trial by Fire“ hat sieben Folgen à 45 Minuten und zeigt den realen Brand vom 13. Juni 1997 erst in der letzten Episode in schrecklicher Ausführlichkeit. Die Serie, behauptet der Abspann, „basiert auf einem Roman“, dem Buch „Trial by Fire“ von Neelam Krishnamoorthy. Das ist falsch: Krishnamoorthy, die in der Serie als die zentrale Hauptfigur gesetzt wird, schrieb ein Sachbuch, einen Bericht, ein Plädoyer. Ihr Sohn (13) und ihre Tochter (17) starben im „Uphaar“-Kino, und mit ihrem Mann und fremden Angehörigen gründete sie den Verband AVUT (Association of the Victims of Uphaar Tragedy).