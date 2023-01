Serie „The Last of Us“

Apokalypse und menschliche Nähe (Podcast)

09:08 Minuten Unterwegs in einer postapokalyptischen Welt: Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) in "The Last of Us". © Home Box Office, Inc. HBO®

Sebastian Dörfler im Gespräch mit Massimo Maio · 16. Januar 2023, 14:55 Uhr

Überleben in einer post-apokalyptischen Welt: Darum geht es im Videospiel-Klassiker „The Last of Us“. Die Fernsehserie zum Spiel bleibt sehr nah an der Vorlage, sagt unser Kritiker. Das funktioniert nicht immer.