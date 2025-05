Klassik drastisch #61

Dmitri Schostakowitsch: Walzer No. 2

07:22 Minuten Filmmusik, die in den Himmel führt - oder doch in den Abgrund? © Deutschlandradio / Matthias Baus

Um einen Walzer mit vielen Gesichtern und mindestens doppeltem Boden geht es in dieser Folge, die an Schostakowitschs Tätigkeit als Filmkomponist erinnert. Eine Musik, die direkt in den Himmel führt - oder doch in den Abgrund?