Serie „Klassik drastisch“

#53 Oskar Böhme: Trompetenkonzert Op.18

07:46 Minuten Unsere Klassik-Nerds Devid Striesow und Axel Ranisch © Dennis Pauls

Ranisch, Axel;Striesow, Devid · 23. Dezember 2023, 16:50 Uhr

Eine Folge über Oskar Böhme gab es schon einmal. Doch nach dem guten Hinweis eines Hörers haben wir sie neu produziert. Diesmal mit Ausschnitten aus dem richtigen Werk, dem Konzert in e-Moll für Trompete in A op. 18. Eine Hommage an die Trompete!