Serebrennikovs „Der Wij“ am Thalia Theater

Die Sensation liegt noch nicht lange zurück: Anfang dieses Jahres durfte der russische Regisseur Kirill Serebrennikov plötzlich den Hausarrest in Moskau verlassen und am Thalia Theater in Hamburg eine Produktion zu Ende inszenieren: „Der schwarze Mönch“ nach Anton Tschechow.

In einer Art Keller hat sich eine (vermutlich ukrainische) Familie versteckt, vielleicht ist das die alte Turnhalle einer Dorfschule mit einem Basketballkorb. Drei Söhne und ein Großvater halten hier einen russischen Soldaten gefangen. Voller Rachegelüste sind die Jungen, aber der Alte hat einen anderen Plan – der Gefangene soll der toten Schwester der drei Brüder vorlesen; vielleicht sei sie ja so wieder zum Leben zu erwecken in ihrem Schneewittchensarg aus rohen Brettern, an dem der Vater sitzt und voll Trauer zu keiner menschlichen Regung mehr fähig ist.