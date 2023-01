Seltene Erden aus China

"Ein Drittel der Produktion von Seltenen Erden geht in den Export", so Peking-Korrespondent Benjamin Eyssel. Im vergangenen Jahr seien das 50.000 Tonnen gewesen. "Zwei Drittel dieser Exporte gehen in die USA und nach Japan."

„Der Grund, warum Seltene Erden vor allem aus China kommen, ist nicht, weil die Vorkommen so riesig sind. Australien hat auch viele Lagerstätten. Oder die USA. Aber in China ist es günstiger. Und die Umweltauflagen sind geringer. Die Produktion könnte also auch in andere Länder wechseln. Wenn China den Zugang zu Seltenen Erden beschränken würde, würde es schnell große Investitionen woanders auf der Welt geben. Das geschieht sogar schon in Australien und den USA. Dort werden ökologischere Prozesse entwickelt, die sind nur noch nicht wirtschaftlich bei den aktuellen Preisen. Die Expertise ist da. Daher sind Seltene Erden kein gutes Mittel für Vergeltung.“