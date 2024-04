Selbstfahrende Autos

Deutschland probt die Revolution auf der Straße

31:23 Minuten "Schau mal, ohne Hände". Beim aktuellen Stand der Mobilität in Deutschland ist diese Verhaltensweise zwar noch nicht ratsam. Aber die Entwicklung macht Fortschritte. © picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer

Asendorpf, Dirk · 30. April 2024, 19:30 Uhr

Auto fahren und gleichzeitig ein Buch lesen? Nicht nur IT- und Automobilgiganten in den USA arbeiten an autonomen Fahrzeugen. Auch deutsche Hersteller sind bei der Entwicklung vorne mit dabei - vor allem im ÖPNV.