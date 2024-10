Essays über Schuld

Im Zweifel für die Unschuld

12:56 Minuten Schuld ist immer nur der Andere. Die Komplexität der Gesellschaft bleibt dabei außer Acht, sagt der Kulturkritiker Wolfgang M. Schmitt. "So kommen wir in einen Modus der Selbstbezichtigung, der uns sehr unglücklich macht." © Imago / Ikon Images / Marcus Butt

Klima, Gewalt, die Boomer und faules Herumfläzen: In unserer Gesellschaft sind Schuldvorwürfe allgegenwärtig. Was hat es damit auf sich? Und ist das überhaupt wünschenswert? Ann-Kristin Tlusty und Wolfgang M. Schmitt melden Zweifel an.