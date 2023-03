Roman: "Seemann vom Siebener"

Die Tragödie entwickelt sich en passant im Schwimmbad

11:01 Minuten Waghalsige Sprünge, Klatsch, Tratsch und Tragödien: In "Seemann vom Siebener" erzählt Arno Frank von einem einzigen Sommertag. © picture alliance / dpa / Friso Gentsch

Frank, Arno · 22. März 2023, 10:08 Uhr

Ein Sommertag im Hessischen: Die Lebenswege vom Bademeister bis zum Rückkehrer aus New York kreuzen sich im Freibad. In diesem Soziotop entwickelt sich die Tragödie in Arno Franks Roman "Seemann vom Siebener" wie nebenbei.