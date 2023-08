Ohne schwimmen zu können, war ich als Kind einen Sommer lang jeden Tag mit Taucherbrille, Schnorchel und Flossen in einem knietiefen Bach unterwegs. Ich schwebte über den Grund und staunte über Fische und Krebse. Stück für Stück wagte ich mich von der Bachmündung in den See hinaus, weil dort die schönen Wasserpflanzen zu sehen waren. So vergaß ich die Angst vor dem tiefen Wasser und brachte mir ganz unabsichtlich das Schwimmen bei.

Erfahrungsbericht eines jungen "Seepferdchens"