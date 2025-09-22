Geflüchtete Frauen
Studien zeigen, dass immigrierte Frauen mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland seltener Fuß fassen und auch generell größere Schwierigkeiten bei der Integration haben. © picture alliance / dpa / Patrick Pleul
Ankommen in Deutschland geht nicht von jetzt auf gleich
32:37 Minuten
Wenn in Deutschland von Flüchtlingen die Rede ist, geht es meist um junge, alleinreisende Männer. Dabei kommen etwa 40 Prozent der Asylanträge von Frauen - viele sind Mütter. Bei der Integration haben sie besondere Hürden zu bewältigen.