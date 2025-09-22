Geflüchtete Frauen

Ankommen in Deutschland geht nicht von jetzt auf gleich

Studien zeigen, dass immigrierte Frauen mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland seltener Fuß fassen und auch generell größere Schwierigkeiten bei der Integration haben.

Wenn in Deutschland von Flüchtlingen die Rede ist, geht es meist um junge, alleinreisende Männer. Dabei kommen etwa 40 Prozent der Asylanträge von Frauen - viele sind Mütter. Bei der Integration haben sie besondere Hürden zu bewältigen.