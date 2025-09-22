Geflüchtete Frauen

Ankommen in Deutschland geht nicht von jetzt auf gleich

32:37 Minuten
Eine Migrantin und ihre zwei Kinder gehen über das Gelände der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt.
Studien zeigen, dass immigrierte Frauen mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland seltener Fuß fassen und auch generell größere Schwierigkeiten bei der Integration haben. © picture alliance / dpa / Patrick Pleul
Isabel Fannrich-Lautenschläger |
Wenn in Deutschland von Flüchtlingen die Rede ist, geht es meist um junge, alleinreisende Männer. Dabei kommen etwa 40 Prozent der Asylanträge von Frauen - viele sind Mütter. Bei der Integration haben sie besondere Hürden zu bewältigen.
