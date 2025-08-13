Auslandsjahr

Schulbank, Völkerverständigung und Exotismus

30:08 Minuten
Zwei Frauen informieren sich an einem Stand auf der Schüler-Austausch-Messe über ein Auslandsjahr
Beim Auslandsjahr geht es um persönliche Entwicklungen, Erwartungen und Enttäuschungen – aber auch um ökonomische Strukturen, soziale Selektivität und mögliche Alternativen. © picture alliance / dpa Themendienst / Franziska Gabbert
Riede, Frank |
Neuseeland, Argentinien oder Mosambik: Ein Auslandsjahr ist für viele ein Muss. Aber ist das noch Völkerverständigung oder schon Statussymbol? Wer kann sich das leisten, welche Kompetenzen werden gefördert? Ein Blick auf Anspruch und Realität.
