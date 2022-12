Richter ohne Robe

Hintergrund: Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die bei Strafprozessen mitwirken. An der Urteilsfindung sind sie gleichberechtigt mit den Berufsrichtern beteiligt. Eine Amtsperiode für Schöffen beträgt zurzeit fünf Kalenderjahre, die aktuelle Amtsperiode begann am 1. Januar 2019. Deshalb erfolgt 2023 die Schöffenwahl für die nächste Amtsperiode.



Bewerbungen für das Schöffenamt sind in vielen Gemeinden möglich. Wenn sich nicht genügend Freiwillige finden, werden die Kandidaten aus den Daten der Einwohnermeldeämter gelost. Für den Einsatz als Schöffe gibt es keine Vergütung, sondern nur Ersatz von Fahrtkosten und einen Ausgleich bei Verdienstausfall. Durch eine Beteiligung der bundesweit rund 60.000 Schöffen in Gerichtsverfahren soll das Vertrauen der Bürger in die Justiz gestärkt und eine lebensnahe Rechtsprechung erreicht werden. Ob das gelingt, wird unter Fachleuten kritisch diskutiert.