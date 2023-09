Digitalisierung

Weg mit Fax und Funkloch - schafft Deutschland den Aufbruch?

53:46 Minuten Kein Netz auf dem Handy: Ein Anblick der zum Leidwesen der Menschen noch immer oft vorkommt. © picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Kolkmann, Birgit · 01. September 2023, 18:05 Uhr

"Digitalisierung first – Bedenken second", so lautete ein Wahlkampf-Slogan der FDP. Die Realität zur Ampel-Halbzeit: Deutschland ist weit vom digitalen Aufbruch entfernt. Kaum ein Tag ohne Funklöcher und Netzabstürze. Zukunft geht anders. Nur wie?