Über Familien schreibt Jonathan Franzen gern, etwa in dem Roman "Die Korrekturen", der dem US-Autor zum Durchbruch verhalf. Nun erscheint "Crossroads", der erste Teil einer Generationensaga. Mehr

Am Bauhaus haben Frauen Herausragendes geleistet. Doch von den meisten Künstlerinnen gibt es kaum noch Spuren. Etliche wurden von den Nazis ermordet, viele überlebten den Zweiten Weltkrieg nicht. Eine Ausstellung in Weimar erinnert an sie.Mehr