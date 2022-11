Klassismus als Lebensthema

"Hä, wieso verstehe ich gar nichts?"

Eva Müller hat die autofiktionale Graphic Novel "scheiblettenkind" geschrieben und gezeichnet. Inspiriert wurde sie von französischen Graphic Novels und von Didier Eribon.

Eva Müller im Gespräch mit Timo Grampes · 29.11.2022

Vom Aufwachsen in einer Arbeiterfamilie und den Prägungen der bildungsfernen Umgebung erzählt Eva Müller in ihrer Graphic Novel "scheiblettenkind". Die Zeichnerin und Autorin sagt, die Scham habe sie bis in den Marx-Lesekreis an der Uni verfolgt.