In unseren Augen, auch nicht nur in meinen, hat der Verein die Frauen nicht richtig unterstützt, auch wenn wir hochklassig gespielt haben. Gerade auch in der dritten Liga, zweiten Liga, da war die Unterstützung dann doch noch anders - wie jetzt über die letzten Jahre. Man hat den Frauen in der höheren Liga auch nichts geboten, geboten in dem Sinne von wenigstens angemessenem Fahrtgeld.

Sanja Holetic