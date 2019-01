Sade wird 60 Anmutig, elegant und cool

Von Thomas Spickhofen

Aus der Nische in die Charts: Sade 2011 bei einem Konzert in Hamburg. (picture alliance / dpa / Jazz Archiv / Isabel Schiffler)

Ihre Songs kennt jeder, heute vor 60 Jahren wurde sie in Nigeria geboren. Sade ist ein Star, der sich rar macht − und die Welt mit einer Musik voller Eleganz und Anmut beglückt hat.

1984 ist ein Jahr des Disco-Pop. Prince, Tina Turner, Michael Jackson stehen in der Jahreswertung der Billboard Charts ganz oben. Sade fällt da ziemlich aus dem Rahmen.

Smooth Jazz, Sophistic Pop, Musik voller Eleganz und Anmut, durch und durch cool: Kritiker und Publikum sind begeistert vom Debut-Album der 25-jährigen Sade 1984. Als dritte Single-Auskopplung kommt "Smooth Operator" auf den Markt – bis heute der erfolgreichste Titel von Sade.

"Ich bin ein Mädchen vom Lande"

Helen Folasade Adu, kurz: Sade, kommt 1959 in Nigeria zur Welt, zieht aber schon mit vier Jahren mit Mutter und Bruder nach England. "Ich bin ein Mädchen vom Lande, das mit 17 nach London gekommen ist und dort sein halbes Leben verbracht hat", sagt sie einmal in einem Interview mit einer amerikanischen Fernsehstation.

England ist bis heute ihre Heimat geblieben. Sade studiert hier Mode, macht Musik und zieht mit ihrer Band Anfang der 1980-er bereits erfolgreich durch die Clubs. Mit ihrem Platten-Debut 1984 bringt sie einen ebenso warmen wie unterkühlt wirkenden Jazz aus der Nische in die Charts.

Nur sechs Studioalben

In den dreieinhalb Jahrzehnten ihrer Karriere hat sich Sade immer rar gemacht. Nur sechs Studioalben sind in dieser Zeit von ihr erschienen, Interviews gibt sie selten. "Ich gebe nicht viel von mir preis", sagt sie, denn: "Wenn ich ins Studio gehe, dann verliere ich alle Scheu und mache die Aufnahme und das ist dann das, was ich gebe."

Sade lebt heute zurückgezogen auf dem Land westlich von London. Dort beackert sie, wenn sie nicht grade auf Konzertreise ist, mit großer Leidenschaft ihren Garten und wird gelegentlich mal von Fans beim Einkauf im Supermarkt fotografiert.

Vielleicht aber muss Sade schon in ein paar Wochen wieder einmal zurück auf die große Bühne: Mit ihrem Titel "The Big Unknown" im Film "Widows" steht sie auf der Shortlist zum Oscar für den besten Filmsong.