Sachbuchbestenliste Oktober Der Nutzen der Geschichte für die Gegenwart

Zwei Neueinsteiger haben es unter die Top 3 der Sachbuchbestenliste Oktober geschafft. Dazu der Erstplatzierte des Vormonats: Omri Böehms "Israel - eine Utopie" (C.H. Baeck, Propyläen, Kein & Aber)

Bücher über Demokratie und Geschichte beherrschen die Sachbuchbestenliste Oktober. An der Spitze: Hedwigs Richters "Demokratie. Eine deutsche Affäre", das die Demokratieentwicklung in Deutschland als Kette von Zufällen, Fehlern und Lernprozessen beschreibt.

Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.

1 (-) Hedwig Richter: "Demokratie. Eine deutsche Affäre"

C.H. Beck, München 2020

400 Seiten, 26,95 Euro

Hedwig Richter: "Demokratie. Eine deutsche Affäre" (C.H. Beck / Deutschlandradio)

Viele warnen heute vor dem Untergang der Demokratie. Aber ist es wirklich so

ernst? Die Historikerin Hedwig Richter reist in die Vergangenheit, erzählt die

Geschichte der deutschen Demokratie als eine Chronologie von Fehlern,

Zufällen und Lernprozessen, in deren Zentrum der Zivilisationsbruch des

Holocausts steht. Ein Buch, das trotz allem viel Hoffnung weckt. 84 Punkte

2 (1) Omri Boehm: "Israel – eine Utopie"

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Propyläen, Berlin 2020

256 Seiten, 20 Euro

Omri Boehm: "Israel – eine Utopie" (Propyläen Verlag / Deutschlandradio)

"Lasst das Licht der öffentlichen Debatte dazu beitragen, ein rationales Urteil über den jüdischen Staat zu fällen", sagt der Philosoph Omri Boehm. Er unterscheidet in Bezug auf Israel Selbstbestimmung und Souveränität: Das israelische Volk habe ein Recht auf Selbstbestimmung, aber keines auf eine Souveränität, die Minderheiten oder andere Völker unterdrücke. Boehm benennt Demokratiedefizite, ganz ohne Polemik. 48 Punkte

Unsere Rezension

3 (-) Dina Nayeri: "Der undankbare Flüchtling"

Aus dem Englischen von Yamin von Rauch

Kein & Aber, Zürich 2020

400 Seiten, 24 Euro

Dina Nayeri: "Der undankbare Flüchtling" (Kein & Aber / Deutschlandradio)

Dina Nayeri weiß, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein und sich ein neues Leben aufzubauen. In ihrem vielschichtigen Buch verwebt die iranisch-US-amerikanische Essayistin ihre persönliche Fluchtgeschichte mit der anderer Migranten und zeigt, was sich in der Weltpolitik ändern muss. Ein schillernder, trauriger Erfahrungsbericht. 46 Punkte

Unsere Rezension

4 (-) Magnus Brechtken: "Der Wert der Geschichte"

Siedler, München 2020

304 Seiten, 20 Euro

Magnus Brechtken: "Der Wert der Geschichte" (Siedler / Deutschlandradio)

Magnus Brechtken ist Historiker und wirbt in diesem flammenden Appell für die Werte der Freiheit. An zehn Beispielen zeigt er, wie hart Selbstbestimmung und Teilhabe erkämpft wurden, wie sehr sie das Leben der Menschen verbessert haben – und warum diese Errungenschaften auf dem Spiel stehen. Durch Nationalisten und Populisten von rechts wie links. 40 Punkte

4 (4) Max Czollek: "Gegenwartsbewältigung"

Hanser, München 2020

208 Seiten, 20 Euro

Max Czollek: "Gegenwartsbewältigung" (Carl Hanser Verlag / Deutschlandradio)

Wer ist deutsch, wer nicht? Gerade in Krisenzeiten spaltet diese Frage die Gesellschaft, sagt der Publizist und Lyriker Max Czollek. Sein Bestseller "Desintegriert euch!" war ein Manifest für die plurale Gesellschaft und forderte mehr Vielfalt hierzulande. Jetzt legt der Autor nach: In seinem neuen Buch dekonstruiert er das hiesige Verständnis von Nation und Kultur, das noch immer völkisch geprägt sei. 40 Punkte

Unser Gespräch mit Max Czollek

6 (-) Jonathan Lear: "Radikale Hoffnung"

Aus dem Englischen von Jens Pier

Suhrkamp, Berlin 2020

235 Seiten, 28 Euro

Jonathan Lear: "Radikale Hoffnung" (Suhrkamp / Deutschlandradio)

Kurz vor seinem Tod erzählte Plenty Coups, der letzte große Häuptling der Crow, Jonathan Lear vom Niedergang seines Volkes. Der Philosoph hört zu und versteht dank der Geschichte, wie kurzlebig menschliche Kulturen sind – und dass sie jederzeit verschwinden können. Das Buch fragt: Wie können wir als Gesellschaft mit so einer Verwundbarkeit leben? 30 Punkte

7 (-) Detlef Pollack: "Das unzufriedene Volk"

transcript, Bielefeld 2020

232 Seiten, 20 Euro

Detlef Pollack: "Das unzufriedene Volk" (Transkript 7 Deutschlandradio)

Die Ostdeutschen sehen sich oft als Opfer und Vergessene, dabei wird über

keinen Bevölkerungsteil so viel geschrieben und diskutiert wie über die Ostdeutschen. Auch die Revolution von 1989 war kein Erfolg einer Elite, sondern

ein Sieg des Volkes. Der Soziologe Detlef Pollack schildert, wie die Selbstermächtigung der Ostdeutschen zum Ressentiment wurde. 27 Punkte

8 (6) Jakob Hein: "Hypochonder leben länger"

Galiani-Berlin, Berlin 2020

240 Seiten, 20 Euro

Jakob Hein: "Hypochonder leben länger" (Galliani-Berlin / Deutschlandradio)

Der Berliner Kinder- und Jugendpsychiater erzählt aus seiner Praxis. Patentrezepte gibt er keine, er ermutigt, Fragen an sich und andere zu stellen. Jakob Hein weiß, wie kompliziert es für viele Menschen ist, aus Sackgassen herauszufinden, egal ob im Beruf, in der Beziehung oder anderswo. Ein Ratgeber, der nicht nur lebensnah ist, sondern auch klug. 25 Punkte

Unser Gespräch mit Jakob Hein

8 (-) Helmut Lethen: "Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug"

Rowohlt Berlin 2020

320 Seiten, 24 Euro

Helmut Lethen: "Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug" (Rowohlt Berlin / Deutschlandradio)

Die Angst vor den Bomben, eine Kindheit im Krieg – damit beginnen Helmut Lethens Erinnerungen. Er berichtet in seiner Autobiografie von politischen und denkerischen Experimenten, von Weggefährten und Ideengebern wie Adorno und Enzensberger. Ein Entwicklungsroman der Bundesrepublik – wie ihn nur noch wenige Intellektuelle zu erzählen vermögen. 25 Punkte

10 (-) Richard J. Bernstein: "Denkerin der Stunde. Über Hannah Arendt"

Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn

Suhrkamp, Berlin 2020

141 Seiten, 14 Euro

Richard J. Bernstein: "Denkerin der Stunde. Über Hannah Arendt" (Suhrkamp Verlag / Deutschlandradio)

Noch ein Buch über Hannah Arendt? Es gibt kaum ein Thema, das nicht

schon mit Arendt verknüpft wurde: Konservativismus, Antisemitismus,

Feminismus, Kolonialismus. Der amerikanische Philosoph Richard J. Bernstein

hält dagegen und beweist in seinem Buch, dass das Werk von Hannah Arendt

lange noch nicht toterzählt ist. 23 Punkte

Unsere Rezension

So funktioniert die Abstimmung:



Jedes Jurymitglied vergibt an vier Sachbücher je einmal 15, 10, 6 und 3 Punkte.



Die Jury der Sachbuch-Bestenliste:



