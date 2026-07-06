Russlands Schattennetz

Spionage und Sabotage im Visier

33:05 Minuten Russische Spionage in Deutschland: Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart müssen sich drei Angeklagte wegen mutmaßlicher Agententätigkeit verantworten © picture alliance / dpa / Philip Dulian

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In Deutschland und Europa häufen sich Spionage- und Sabotagefälle. Im Verdacht stehen russische "Wegwerf-Agenten" – Laien, die über soziale Netzwerke angeworbene werden. Sie erledigen scheinbar harmlose Aufträge – oft ohne die Hintermänner zu kennen.