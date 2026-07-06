Russlands Schattennetz
Russische Spionage in Deutschland: Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart müssen sich drei Angeklagte wegen mutmaßlicher Agententätigkeit verantworten © picture alliance / dpa / Philip Dulian
Spionage und Sabotage im Visier
33:05 Minuten
In Deutschland und Europa häufen sich Spionage- und Sabotagefälle. Im Verdacht stehen russische "Wegwerf-Agenten" – Laien, die über soziale Netzwerke angeworbene werden. Sie erledigen scheinbar harmlose Aufträge – oft ohne die Hintermänner zu kennen.