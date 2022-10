Russische Drohungen

Eine Wohnung irgendwo in Bayern. Kim ist Mitte 30, der Blick ernst. Mehrere Wochen lang wurde sie immer wieder angerufen und bedroht. Das nagt an ihr:

Kim heißt nicht wirklich so. Denn sie hat Angst vor weiteren Konsequenzen. Kim spricht Deutsch und Russisch, sie lebt in Bayern. Von hier aus arbeitet sie für das ukrainische Medium. Sie ist keine Journalistin, sondern macht das nebenberuflich.

Im Sommer 2022 erhält Kim die erste Drohung. Sie geht davon aus, dass die Anrufe mit ihrem Engagement für die Ukraine zusammenhängen, die Leute, die sie am Telefon bedrohten, hätten allesamt Russisch gesprochen. Am heftigsten sei gewesen, dass die Anrufer einen Account einer Freundin gehackt hätten – bei einem sozialen Netzwerk, über das auch Anrufe möglich sind. Als das Telefon klingelte, dachte Kim, es sei die Freundin. Aber: "Dann war dieser Typ da, der Russisch mit Bedrohungen und Schimpfwörtern geredet hat."

"Irgendeine antirussische oder pro-ukrainische Äußerung in Deutschland, die dann dazu führt, dass der Account gehackt wird, dass man in den sozialen Medien plattgemacht wird, das klingt eher nicht nach einer strategischen Vorgehensweise eines russischen Dienstes. Das sind dann sicherlich irgendwelche Hilfstruppen, die proaktiv für den Staat dort arbeiten. Das ist in autokratischen Staaten wie in Russland gar kein Problem, dass man sich quasi halbkrimineller Strukturen bedient, die das dann für einen abarbeiten."