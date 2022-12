Lounge des Rundfunkchors Berlin

Der Heimathafen verkörpert ein Stück altes Berlin, mit seinem großen Saal mit Stuck und umlaufender Empore - der Stadtteil Neukölln steht für das neue Berlin: jung, international, angesagt, immer in Bewegung. Hier hat der Rundfunkchor Berlin für seine Loungekonzerte eine neue Heimat gefunden. Dem Publikum wird in lockerer Atmosphäre und thematisch gebündelt Chor- und Kammermusik präsentiert, die eher selten zu hören ist, auch von bekannten Komponisten. Dazu lädt der Rundfunkchor Berlin wechselnde Gäste ein, Musiker, häufig auch literarische und wissenschaftliche Experten.

Die neue Loungemoderatorin Boussa Thiam ist selbst gebürtige Neuköllnerin. In Gesprächen u.a. mit Chefdirigent Gijs Leenaars stellte sie unter dem Motto „Coming to Berlin“ Menschen und ihre Musik vor, die ihr Glück in der Stadt suchten, wie Ferruccio Busoni, für die Berlin zunächst ein Zufluchtsort wurde, wie Arnold Schönberg und die ukrainische Komponistin und Musikwissenschaftlerin Stefania Turkewich, eine Zeit lang Studentin bei Schönberg, oder die heute hier ihre musikalischen Visionen verwirklichen können, wie Taner Akyol, Saz – und Bağlama –Virtuose, der auch als Komponist arbeitet und an der Universität der Künste Berlin lehrt.