Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin Frauenpower voran!

Moderation: Stefan Lang

Die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra. (Cicero Rodriguez)

Arabella Steinbacher ist die Solistin im cineastisch anmutenden Violinkonzert von Korngold, dirigiert wird der Abend von Alondra de la Parra, der mexikanischen Dirigentin, die gern ihr Feuer "teilt".

Arabella Steinbacher ist mit Korngolds aus vollen Klängen schöpfendem Violinkonzert aus den 1930er-Jahren durch zahlreiche Konzerte weltweit und eine CD-Produktion bestens vertraut. In dem blumigen, auch als "Hollywood Concerto" bezeichneten Werk vereinen sich Anklänge an Filmmusikpartituren mit sehnsüchtigen Erinnerungen an die klassische Konzertgattung.

Das Korngold-Violinkonzert ist ein Fest für jeden Musiker, auch für die Geigerin Arabella Steinbacher. (Kissinger Sommer/Peter Rigaud)

Ravel bot für seine Adaption der Liebesgeschichte zwischen dem Ziegenhirten Daphnis und der Schafhirtin Chloé die größte Orchesterbesetzung seines Gesamtwerkes auf, ließ aber auch kammermusikalische Passagen einfließen, sodass er eine große Palette an Klangfarben nutzen konnte. In seiner "Rhapsodie espagnole" bettete er aus spanischen Tänzen entlehnte Rhythmen und Melodien in eine französische Klangsprache ein, während sich Milhaud für seine Orchesterfantasie "Le Bœuf sur le toit" brasilianischer Volkslieder bediente und eines von ihnen zum Titel des Werkes erkor.

Mehr Informationen zum Konzert: hier.

Maurice Ravel war wie viele seiner französischen Kollegen vom "Spanien-Fieber" ergriffen. (picture-alliance / dpa)

Eine Aufzeichnung des Konzertes vom 12. Januar 2019 in der Philharmonie Berlin

Maurice Ravel

"Rhapsodie espagnole" für Orchester

Erich Wolfgang Korngold

Violinkonzert D-Dur op. 35

--- Pause ---

Darius Milhaud

"Le boeuf sur le toit", Fantasie für Orchester op. 58

Maurice Ravel

"Daphnis et Chloé", Orchestersuite Nr. 2

Arabella Steinbacher, Violine

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Alondra de la Parra