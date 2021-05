Rücktritt von Franziska Giffey "Eine klassische Flucht nach vorn"

Stefan Aust im Gespräch mit Anke Schaefer

Nicht mehr Bundesministerin: Franziska Giffey (SPD) will aber offenbar Regierende Bürgermeisterin in Berlin werden. Sie lege die Karten auf den Tisch, meint Stefan Aust. (imago / IPON)

Angesichts der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit tritt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zurück. Der Journalist Stefan Aust ist überrascht. Giffey sei eine "tüchtige Person". Reine Taktik sieht er in der Entscheidung nicht.

Franziska Giffey (SPD) kommt einem offenbar drohenden Entzug ihres Doktortitels zuvor und gibt ihr Amt als Bundesfamilienministerin auf. "Ich bin überrascht", bekennt der Journalist Stefan Aust.

Der Herausgeber von WeltN24 und frühere "Spiegel"-Chefredakteur mutmaßt: "Vielleicht sind das auch Auflösungserscheinungen der Regierung." Allerdings habe sich der Schritt wohl auch "ein bisschen" angebahnt.

Der Journalist und Autor Stefan Aust (imago / teutopress)

Nach Vorwürfen wegen unsauberen Arbeitens bei der Dissertation hatte die Freie Universität Berlin Giffey 2019 zunächst eine Rüge erteilt. Seither trug die SPD-Politikerin ihren Doktortitel nicht mehr. Zuvor hatte sie betont, als Ministerin zurückzutreten, sollte ihr der Titel aberkannt werden. Nach einem neu aufgenommenen Plagiatsverfahren der FU droht dieser Schritt nun wahrscheinlich im Juni. Aust kommentiert dazu:

"Ich finde es traurig, weil ich finde, es ist eine tüchtige Person, wenn man einmal davon absieht, dass sie ein bisschen an ihrer Stimme arbeiten könnte. Aber es ist eigentlich auch schon bedenklich, wie heutzutage jede Doktorarbeit auf Kommafehler nachträglich untersucht wird und dadurch politische oder andere Karrieren plötzlich enden. Es ist ja nicht das erste Mal, aber vielleicht muss auch nicht jeder einen Doktortitel haben."

An ihrer Spitzenkandidatur für die SPD zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im September will Giffey wohl festhalten. War ihr Rücktritt also nur ein politisches Manöver? "Ob das rein taktisch ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen", sagt Aust. Es scheine aber so ernst für sie zu sein, dass sie "diesen Job" jetzt dafür aufgebe.

Der Journalist meint: "Das ist eine klassische Flucht nach vorn. Im Endeffekt ist es ja auch so, wenn die Öffentlichkeit, wenn die Wähler nun wissen, welche Vorgänge da sind, dann können sie das ja in ihre Entscheidung, ob sie sie wählen oder nicht, mit einbeziehen." Giffey lege quasi die Karten auf den Tisch. "Das finde ich auch in Ordnung so."

(bth)