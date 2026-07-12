Georgien-Rückkehrer
Erinnerungen an Krieg und Flucht prägen Vladimir Korneev bis heute, seine Reise in die Heimat Georgien eröffnet ihm neue künstlerische Perspektiven. © imago / Funke Foto Services / AnikkaxBauer
"Meine Stimme hat eine andere Tiefe bekommen"
38:58 Minuten
Der Sänger Vladimir Korneev hat in Georgien eine traumatisierende, vom Krieg gezeichnete Kindheit erlebt. Er flüchtete mit seinen Eltern nach Deutschland. Als er als Erwachsener nach Georgien zurückkehrt, findet er Vergebung und neue Energie.