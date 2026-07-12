Georgien-Rückkehrer

"Meine Stimme hat eine andere Tiefe bekommen"

38:58 Minuten
Sänger Vladimir Korneev schaut aus einem Fenster in der Bar jeder Vernunft in Berlin, im Hintergrund sieht man verschwommen einen Kronleuchter.
Erinnerungen an Krieg und Flucht prägen Vladimir Korneev bis heute, seine Reise in die Heimat Georgien eröffnet ihm neue künstlerische Perspektiven. © imago / Funke Foto Services / AnikkaxBauer
Utz Dräger |
Audio herunterladen
Der Sänger Vladimir Korneev hat in Georgien eine traumatisierende, vom Krieg gezeichnete Kindheit erlebt. Er flüchtete mit seinen Eltern nach Deutschland. Als er als Erwachsener nach Georgien zurückkehrt, findet er Vergebung und neue Energie.
Podcast: Plus Eins
Aus dem PodcastPlus Eins

Podcast hören

PodcastPlus Eins

Podcast: Plus Eins

Das Leben schreibt die besten Geschichten. Wir erzählen sie. Familie, Freundschaft, Neuanfänge im... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Vergangenheits-bewältigung
Zur Startseite