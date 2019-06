Rückkehr an alte Wirkungsstätte René Pollesch übernimmt offenbar die Berliner Volksbühne

Rene Pollesch kehrt wohl an den Rosa-Luxemburg-Platz zurück. (picture alliance / dpa / APA / Georg Hochmuth)

René Pollesch wird nach einem Bericht des RBB Intendant der Berliner Volksbühne. Der Dramatiker kennt das Haus seit langem. In der Ära von Intendant Frank Castorf feierte er dort zahlreiche Erfolge und leitete in den Nuller Jahren bereits eine ihrer Spielstätten.

Der Dramatiker und Regisseur René Pollesch wird einem Bericht des Rundfunks Berlin Brandenburg zufolge neuer Intendant der Berliner Volksbühne. Bestätigt wurde das Engagement des 56-Jährigen bis zum Dienstagabend vom Berliner Senat noch nicht. Die Verwaltung für Kultur verwies auf eine Pressekonferenz am Mittwoch.

Pollesch war eine der prägenden Figuren an der Volksbühne während der Intendanz von Frank Castorf, die nach 25 Jahren im Sommer 2017 endete. Dessen Vertrag war nicht verlängert worden, statt seiner übernahm der Belgier Chris Dercon das Amt, der zuvor Direktor am Londoner Museum Tate Modern war. An der Volksbühne scheiterte Dercon. Noch vor dem Ende seiner ersten Spielzeit musste er das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz wieder verlassen. Danach übernahm Klaus Dörr die Volksbühne. Im Februar war dann bekannt geworden, dass Dörr bis Ende der Spielzeit 2020/2021 Intendant bleiben soll.

Prater-Trilogie

Pollesch studierte in Gießen Angewandte Theaterwissenschaft, das Institut an der dortigen Justus-Liebig-Universität prägt mit seinen Absolventen die gesamte deutsche Theaterlandschaft. Nach Engagements unter anderem in Frankfurt, Luzern und Hamburg 2001 kam Pollesch an die Volksbühne.

Seine Prater-Trilogie "Stadt als Beute", "Insourcing des Zuhauses - Menschen in Scheißhotels" und "Sex" von 2001 gilt als bahnbrechend und wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Von 2001 bis 2007 leitete Pollesch die Spielstätte der Volksbühne im Stadtteil Prenzlauer Berg.

Weitere bekannte Pollesch-Stücke an der Volksbühne waren "Kill Your Darlings! Streets of Berladelphia", das auch zum Theatertreffen eingeladen wurde, und "Von einem der auszog, der sich die Miete nicht mehr leisten konnte", zu dem Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow die Musik schrieb und arrangierte. 2017 verabschiedete sich der Autor mit der Inszenierung "Dark Star" von der Volksbühne.

Umschwung bei Pollesch

Zuvor hatte er sich gegen die Übergabe der Volksbühne an Chris Dercon gewandt. Im Juni 2016 protestierte er zusammen mit knapp 200 weitern Unterzeichnern dagegen, die Leitung der Volksbühne Dercon zu übertragen.

Nachdem Dercon die Volksbühne verlassen hatte, sagte Pollesch dem rbb Kulturadio noch, er wolle das Haus nicht leiten: Er habe die Erfahrung gemacht, dass einige seiner Kollegen später als Intendanten bei ihren Schauspielern nicht mehr so beliebt gewesen seien. "Ich glaube, in dem Beruf taucht dann etwas auf, was ich nicht in meinem Leben haben will", sagte Pollesch damals.

Pollesch ist seit 2012 Mitglied der Sektion Darstellende Kunst der Berliner Akademie der Künste.

(mfu)



In der Sendung Studio 9 spricht Moderator Axel Rahmlow um 18.10 Uhr mit der Deutschlandfunk Kultur-Theaterredakteurin Susanne Burkhardt über Pollesch und die Volksbühne.